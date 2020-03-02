"التعليم" تستعين بمارك زوكربيرج وبيل جيتس للترويج لمدارس التكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو ترويجي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، استعانت فيه بالتجربة الحياتية لثلاثة مليارديرات من أهم وأكبر المخترعين في العالم، وهم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأخيرًا ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل".

وضربت الوزارة المثل برجال الأعمال الثلاثة وأنهم لم يلتفتوا للشهادة الجامعية وبدأوا حياتهم مبكرًا في سن الثامنة عشر عامًا، بينما يبدأ الجامعيون حياتهم من سن 21 عامًا، مؤكدة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تضع الطالب في قلب الحياة العملية وهو ابن 14 عامًا.

وأكدت الوزارة أنها وضعت أمامها هدفًا كبيرًا، وهو تحويل أكبر عدد من المدارس الفنية إلى نظام التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج جيل جديد يحمل العلم النظري والخبرة العملية، مشيرة إلى أن هذه المدارس تجمع بين التكنولوجيا ونظام التعليم الجديد، لأنها تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاصة، وتربط بين العلم والتدريب العملي وسوق العمل.

وأكدت الوزارة: "وصلنا إلى 11 مدرسة في البرمجيات وتصميم المجوهرات وتكنولوجيا الزراعة وغيرها من التخصصات التي تشكل خط دفاع عن الصناعة المصرية".