الإمارات تجلي رعاياها من إيران خوفًا من إصابتهم بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، تنسيقها مع سفارتها في طهران، لإجلاء مواطنيها من جمهورية إيران الإسلامية، وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة مواطني الدولة المتواجدين خارج البلاد والذي يُعد من أولويات سياستها الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
هذا وقد تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.
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