رئيس جامعة دمنهور: إنشاء وحدة للسعادة داخل كل كلية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

وجه رئيس جامعة دمنهور، الدكتور عبيد صالح، بإنشاء وحدة سعادة وإرشاد نفسي بكل كلية، تكون مهمتها نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية، وعلاج المشكلات الخاصة بالعاملين والتواصل الفعال معهم لتحقيق الرضا الوظيفي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بأمين عام الجامعة، وأمناء الكليات، ومديري العموم لإدارات الجامعة.

استمع عبيد، خلال الاجتماع إلى مقترحات الحضور ووجهات نظرهم وخططهم لتطوير الأداء، وطالبهم بتنظيم العمل وعرض الاحتياجات والمشكلات وحلها في حدود الإمكانات المتاحة وتذليل العقبات.

كما طالبهم بالعدالة فى توزيع المكافآت، وتفعيل صندوق الشكاوى والمقترحات ومتابعتها والرد عليها، وتشجيع التعبير عن الرأي والنقد البناء.