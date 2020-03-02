أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية أمرًا له حسابات كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور أبو الغيط، إن الظروف الحالية لا تدعم عودة عضوية سوريا، إلى الجامعة، موضحًا أن عدوتها إلى الجامعة العربية، يُعد أمرًا له حسابات سواء من الجامعة أو سوريا نفسها.

وأعرب أبو الغيط، في لقاء له ببرنامج "القاهرة الآن" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "الحدث" عن آسفه لما يحدث في سوريا، مبديًا تخوفه من وصول فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) إليها، في ظل الأزمة التي تشهدها حاليًا.

ويرى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأزمة السورية، أصبحت منحصرة في إدلب فقط، مضيفًا: "أنه من المستبعد أن يحدث توافق روسي تركي، على حل يمنع عودة النظام السوري، إلى إدلب".

وأكد أبو الغيط، أن تركيا لديها أطماع في الأراضي السورية والعراقية.