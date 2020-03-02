دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء 3 مارس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، حار نهارا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وتنشط الشبورة الصباحية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24

شبين الكوم 11 23

طنطا 11 23

دمنهور 11 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 11 22

مطروح 10 21

السلوم 11 23

سيوة 10 25

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 11 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 11 24

العريش 11 20

رفح 10 20

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رأس سدر 11 24

نخل 05 21

نويبع 15 26

طابا 11 23

كاترين 04 18

الطور 12 23

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 26

الفيوم 11 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 26

أسيوط 08 26

سوهاج 10 27

قنا 10 28

الأقصر 11 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 12 29

الوادى الجديد 09 27

شلاتين 16 29

أبو رماد 17 28

حلايب 17 26

رأس حدربة 19 25