عشرات المستوطنين اليهود يقتمحون الأقصى للدعاء لأحزابهم في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين مساء اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل "للدعاء للأحزاب في يوم الانتخابات الإسرائيلية"، وسط حراسة أمنية مشددة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي، وقاموا بجولاتهم في ساحاته، وبلغ عدد المقتحمين 332 مستوطنا خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

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وأضاف الشهود، أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت هويات 3 شبان فلسطينيين في مركز شرطة القشلة، لدى دخولهم المسجد الأقصى صباحا، ومنعت سيدة من مدينة عكا من الدخول إلى الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

وفتحت صناديق الاقتراع في أرجاء إسرائيل في السابعة صباحا أبوابها أمام المقترعين، على أن تغلق في تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت تل أبيب.

ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في هذه الانتخابات أكثر من 6 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في 10631 صندوق اقتراع موزعة على مستوى البلاد.