عُمان تمنع دخول الزائرين القادمين من دول انتشر فيها كورونا

قالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان على تويتر، اليوم الاثنين 2 مارس، إن السلطنة حظرت دخول الزائرين

من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، دون أن تحدد أسماء تلك الدول وفقا لوكالة رويترز .

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي وسيطبق على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.