عُمان تمنع دخول الزائرين القادمين من دول انتشر فيها كورونا

قالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان على تويتر، اليوم الاثنين 2 مارس، إن السلطنة حظرت دخول الزائرينمن الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، دون أن تحدد أسماء تلك الدول وفقا لوكالة رويترز .
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي وسيطبق على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
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