لهذا السبب.. منظمة الصحة العالمية تشكر محمد بن زايد

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شكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه مهمة مكافحة كورونا الإنسانية في إيران، داعيا طهران لقبول المساعدات الأمريكية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي العهد الشيخ محمد بنزايد آل نهيان على دعمه في جعل هذه المهمة ممكنة".
كما نشر غيبريسوس تغريدة في "تويتر" اليوم، قال فيها: "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية. ستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع فيمواجهة فيروس كورونا".
وأضاف: "أشكر ولي العهد الشيخ محمد بن
كما رحب بإعلان الولايات المتحدة أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية، وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: "لدينا عدو مشترك الآن" مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأمريكي "جسر سلام مهم للغاية".
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