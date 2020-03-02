برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد

بدأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين، مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، لاختيار رئيس جديد للحكومة وفقا لموقع روسيا اليوم.

واستقبل صالح، كلًا من رئيس تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، كلا على حدة.

وأكد الرئيس العراقي، "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، والالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

وأشار إلى أن "الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة

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لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".

وجرى، خلال اللقاءات، الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة وتقر استحقاقات المرحلة المقبلة وتنجز متطلبات الإصلاح في البلاد.

وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، طلب فيها تنحيته عن تشكيل الحكومة العراقية.