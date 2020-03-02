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وزير الدفاع الأمريكي: ضوء أخضر لبدء انسحاب القوات من أفغانستان

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه منح الضوء الأخضر لكبير قادة القوات الأمريكية في أفغانستان للبدء في سحب أولى للقوات من هناك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال إسبر ـ في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، إنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب

قد بدأ بالفعل، ولكنه قال إنه يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من التوقيع على اتفاق السلام مع حركة طالبان السبت المقبل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن "يتراجع" العنف؛ ما يفضي إلى بداية مفاوضات سلام بين الجماعات الأفغانية بما فيها طالبان بحلول العاشر من مارس الجاري.
وأوضح المسئول الأمريكي أيضًا أن الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية في كابول لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا، وأضاف "سنظهر حسن النية ونبدأ سحب قواتنا".
وفي السياق ذاته، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة إنه لا يوجد توقع بأن العنف في أفغانستان "سيصل إلى الصفر" سريعا، بعد التوقيع على اتفاق السلام أول أمس السبت.
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