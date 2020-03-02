بسبب كورونا .. نقل 24 شخصا للمستشفى ووضع 83 آخرين في الحجر الصحي بموسكو

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الإثنين، نقل 24 شخصا إلى المستشفى ووضع 83 آخرين في الحجر الصحي؛ بعد اتصالهم بمصاب بفيروس كورونا في موسكو.
وقال عمدة العاصمة الروسية وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن "اليوم أكد الأطباء أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تم اكتشاف فيروس كورونا لدى شاب روسي من سكان موسكو عائد من إيطاليا..
والمعارف والذين كانوا على متن الرحلة.
كما أكدت غرفة عمليات السيطرة ومراقبة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الروسية أنه في غضون يوم واحد من لحظة الاشتباه بالعدوى (29 فبراير)، تم تحديد دائرة الأشخاص والذين تعامل معهم بعد عودته منهم الأقارب والأصدقاء
وكتب سوبيانين مدونته الشخصية "تم نقل ستة من أقاربه و5 من معارفه و13 من ركاب الطائرة إلى المستشفى، وتم عزل 83 شخصًا".
وفي سياق متصل أعلنت السفارة الروسية لدى الصين، اليوم الإثنين، تأكيد إصابة راكب رحلة جوية لشركة آيروفلوت متجهة من موسكو إلى بكين بفيروس "كورونا".
وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 89 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 45110 أشخاص.
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