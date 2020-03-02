نصفهم في بغداد .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى العراق لـ 26 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 26 حالة، نصفهم بالعاصمة العراقية بغداد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف

البدر في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين إن :"عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد"، لافتا إلى وجود 4 حالات بالسليمانية و5 حالات في كركوك و2 في النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل.



يشار الى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن رصد خمس حالات إصابة جديدة.