الجوف اليمنية تتصدر تريندات السعودية بتطورات جديدة

تصدرت كلمة الجوف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن حدثت تطورات عدة في المحافظة اليمنية.

وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، في الجوف، شمالي شرق البلاد، أجبر عشرات الآلاف على النزوح إلى محافظة مأرب.

وأفادت الوحدة التنفيذية في بيان، أنها رصدت نحو 25 ألف أسرة نازحة قادمة من محافظة الجوف خلال يوم

واحد، مشيرًا إلى أن النزوح الأخير أكبر من قدرات الوحدة التنفيذية وقدرات السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب.

ووفقاً للبيان فإن النازحين يواجهون "وضعاً مأساوياً بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مأرب المتاخمة".

وأطلقت الوحدة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني، من أجل التحرك العاجل لإغاثتهم، وحذرت من

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حصول كارثة إنسانية في المحافظة جراء استمرار التصعيد العسكري.

وفي سياق آخر لقي اثنان من قيادات الحوثي الميدانية مصرعهما أمس الأحد، في جبهة الجوف خلال المعارك مع الجيش الوطني اليمني.

وذكرت مصادر عسكرية أن قائد كتائب الاقتحام الحوثية زيد الشريف، قتل اليوم في الجوف أثناء محاولة الميليشيا اقتحام أحد مواقع القوات الحكومية.

وأكدت المصادر أيضا مصرع المدعو أبو سجاد السقاف مشرف عناصر القناصة في الجوف وهو أحد القيادات الميدانية البارزة للجماعة.

وأشارت المصادر أن قوات الجيش الوطني تحركت قبل ساعات إلى مدينة الحزم وتخوض في هذه الأثناء معركة تحرير المدينة من عناصر مليشيا الحوثي.