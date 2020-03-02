" البحرين: ارتفاع حالات المصابين بكورونا المستجد إلى 49 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، رصد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي ليبلغ بذلك العدد الكلي للمصابين بالفيروس 49 شخصاوفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية بنا أن الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي وتم إجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما، وبعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المخبرية لهما التي أكدت إصابتهما بالفيروس وتم نقلهما فورا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر.

ونوهت الوزارة بأن التنسيق قائم ومستمر مع الأشقاء في

وأكدت الوزارة أنها أجرت فحوصات مخبرية لـ 2274 شخصا وأظهرت النتائج سلامة 2225 شخصا من الفيروس، موضحة أن 47 من العدد الكلي البالغ 49 مصابا، لا يتطلب وضعهم الصحي حاليا تلقي أي أنواع من الأدوية، فيما يتلقى اثنان فقط الأدوية اللازمة للعلاج.

ونوهت وزارة الصحة بأنها تواصل جمع العينات للمواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها، من خلال وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، وأكدت الوزارة أنه يتم منح المواطنين الذين يتم فحصهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما بالإضافة إلى كافة التعليمات والإرشادات التوعوية. الموبوءة لمدة 14 يوما، وبعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المخبرية لهما التي أكدت إصابتهما بالفيروس وتم نقلهما فورا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر.ونوهت الوزارة بأن التنسيق قائم ومستمر مع الأشقاء في السعودية والإمارات لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد 19)، وثمنت الوزارة دعم الأشقاء ووقفاتهم التاريخية مع مملكة البحرين، مضيفة أن إجراءات الفحص صارمة ومتواصلة حماية للمواطنين والمقيمين.وأكدت الوزارة أنها أجرت فحوصات مخبرية لـ 2274 شخصا وأظهرت النتائج سلامة 2225 شخصا من الفيروس، موضحة أن 47 من العدد الكلي البالغ 49 مصابا، لا يتطلب وضعهم الصحي حاليا تلقي أي أنواع من الأدوية، فيما يتلقى اثنان فقط الأدوية اللازمة للعلاج.ونوهت وزارة الصحة بأنها تواصل جمع العينات للمواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها، من خلال وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، وأكدت الوزارة أنه يتم منح المواطنين الذين يتم فحصهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما بالإضافة إلى كافة التعليمات والإرشادات التوعوية.

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