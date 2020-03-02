الربيعة: نبحث عن حلول ناجعة لتحديات تواجه العمل الإنساني

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن منتدى الرياض الدولي الإنساني يبحث مواضيع إنسانية وإغاثية، ويسعى إلى إيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه العمل الإنساني في العالم.

جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني، الذي عُقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، وجاءت تحت عنوان «تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي - أهمية الربط بين العمل الإنساني والتنموي».

الموت جوعا

عبر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، عن قلقه الواسع لموت كثيرٍ من الناس بسبب الجوع والبرد، داعياً إلى التفكير العقلاني والعمل سوياً لتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين حول العالم لتحقيق التنمية المستدامة والحد من أعداد المهجرين في العالم.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، أهمية العمل الدولي لمنع تفشي الأمراض الوبائية مثل فايروس كورونا، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر لحالة الذعر المنتشرة في بعض الدول من مرض كورونا؛ لأن الوضع الحالي مطمئن، موضحاً أن المنظمة قدمت في ديسمبر الماضي دعماً إنسانياً لـ50 دولة حول العالم.

المرأة والطفل

خلال اليوم الختامي لفعاليات المنتدى، انطلق أمس اللقاء الثاني من المنتدى الذي تضمن عدة محاور متعلقة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة في مناطق النزاع والكوارث.

ولفت الرئيس التنفيذي لمنظمة دبي العطاء طارق القرق، النظر إلى أن الطفل لدينا عندما يبلغ الثالثة فإنه لا يمكن أن نقوم بحل نقص الحديد الذي يعانيه، لذا أنشأنا برنامجا لزيادة نسبة الحديد للأطفال عبر تقديم الغذاء والرعاية الملائمة له، وتعليم أولياء الأمور ما يتوجب الاهتمام به لتغذية أطفالهم وزيادة نسبة الحديد لديهم.

تأهيل

أشارت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية ومستشارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة آمال الهبدان، إلى أن المركز عمل على برنامج يؤهل الأطفال صحيا ونفسيا واجتماعيا ويلحقهم بالتعليم، حيث يعمل على إيوائهم الكامل في الفترة الأولى ثم يكون هناك إيواء جزئي، وفي نهاية الأسبوع يذهب الأطفال إلى أهاليهم وتتم متابعتهم بعد عودتهم، مؤكدةً أنه يتم قياس احتياجات الطفل الخاصة المتضمنة القياس النفسي والشخصي حتى يتم التأكد مما إن كان يعاني من اضطرابات، ثم يُعمل مع أسرته لتكون شريكاً مع المركز في عملية التأهيل، مضيفةً نحن نعمل على تطوير إبداعاته ومعرفة ما لديه من مواهب وإبداعات لتحويله من ميادين الحرب إلى ساحات التعليم.

تفاصيل البرنامج

أكدت الهبدان أن البرنامج بدأ في سبتمبر 2017، وتم العمل في 2019 على تطويره بمنهجية علمية احترافية بمشاركة الجامعات وأصحاب الخبرة والممارسين في الميدان ليكون هناك منظومة متكاملة في عملية التطوير.

محفزات للتغيير

قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ عمر محجوب «نحتاج أن نستمع للأطفال والأمهات فقد يكونوا محفزات للتغيير، والأمهات هن العنصر الذي يمكن أن يحقق السلام للمجتمع والأطفال».

احتياجات العمل الإنساني

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف هنرييتا فور إن الاحتياجات للعمل الإنساني أكثر من الموارد المتاحة وعلينا تجاوز هذه الإشكالية وتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمحتاجين في العالم، مبينةً أنه يتم التركيز عادة على المساعدات الإنسانية وليس المساعدات التنموية.

تأثير الهجرة

أوضح المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، أن الهجرة تتأثر بالسياسات والأسباب الأمنية في الدول، حيث يضطر الناس للمغادرة وترك دولهم بناءً على ذلك، مبينا أن للهجرة جوانب إيجابية عدة منها تطوير الدول وتنميتها.

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العمل الإنساني والتنموي

أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنه من المهم الربط بين العمل الإنساني والتنموي لتقديم الخدمات للاجئين حول العالم بصورة أفضل.

التمويل المالي

أبان الأمين العام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، أن التمويل المالي شديد الأهمية للنهوض بأعباء العمل الإنساني في العالم، مؤكداً أن الجماعات المسلحة تعيق وصول الأموال والمساعدات لمستحقيها لكننا نعمل على تلافي هذه المشكلة.

وجهة أساسية للهجرة

أوضح المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، أن السعودية ودول الخليج تعد وجهة أساسية للهجرة من مهاجرين آسيويين وأفريقيين، مشيراً إلى موجات الهجرة الكبيرة التي تتدفق شرق البحر الأبيض المتوسط واليونان وعدن، منتقداً الجهات التي تنتهك قوانين الهجرة.

استقطاب المهاجرين

طالب نائب المدير العام للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية الدكتور مايكل كوهلير، بتوخي الحذر وعدم استخدام المساعدات الإنسانية لاستقطاب المهاجرين أو إيقافهم، مبيناً أن المهاجرين يتعرضون لإساءة المعاملة والاضطهاد، داعياً إلى بحث الأسباب الجذرية للهجرة.

وضع معقد

قالت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إننا نواجه وضعا معقدا في اليمن؛ بوجود حكومة غير شرعية فرضت بحكم الواقع في الشمال مما يجعل إيصال المساعدات هناك أكثر صعوبة، متناولة تحديات العمل الإنساني في اليمن.

أبرز المحاور

الجوع والبرد من أبرز أسباب الموت

دعوة للعمل الجماعي لمنع انتشار الأوبئة

احتياجات العمل الإنساني أكثر من الموارد المتاحة

الهجرة تتأثر بالسياسيات والأوضاع الأمنية

التمويل المالي شديد الأهمية للعمل الإنساني