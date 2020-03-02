فعاليات إسلامية عالمية تشيد بتعليق العمرة والزيارة

واصلت الفعاليات الدينية العالمية تقديرها للإجراءات التي اتخذتها المملكة بتعليق العمرة والزيارة حالياً، وعدتها ضرورية لحماية المعتمرين والزوار.

وأشاد المفتي العام لنيوزيلندا الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفايروس كورونا، وقال إن «الإجراءات هي من الواجب الشرعي الذي أشارت إليه النصوص الشريعة، فضلًا عن التقييد بالمعايير الدولية، وتأتي انطلاقًا من حرص المملكة على صحة وسلامة المعتمرين والزوار من جميع دول العالم».

اتفاق مع المقاصد

أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو، أن قرار حكومة المملكة أمر يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه.

وقال إن «من مقاصد الشرع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مستشهدا بقول الله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، داعياً جميع المسلمين في أنحاء العالم إلى احترامه والالتزام به.

وقاية

رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة، ودعا في بيان صدر عنه المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف إلى حمايتهم من أي مكروه، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ المسلمين في كل بلدان العالم ويخلصهم من هذا الفايروس الخطير.

تقدير

عدّ المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، تعليق الدخول إلى المملكة لغرض العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتًا بعد تفشي فايروس كورونا في عدة بلدان، إجراءً جديرًا بالعناية والتقدير لسلطات المملكة التي بدأت بـ«درء الخطر».

وأكد المجلس وهو هيئة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية في بيان أن الإجراء «جدير بالعناية والتقدير لسلطات المملكة التي بدأت بدرء الخطر»، وهو تطبيق «شرعي للقاعدة الأصولية القائلة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

وأعرب المجلس عن أمله الكبير في أن «ينقشع خطر هذا الداء السام»، وأن «يتغلب البحث العلمي على الحد من غلوائه لتعود الكعبة الشريفة منورة بجحافل المعتمرين ثم الحجاج إن شاء الله»، مشيراً إلى أن انتشار فايروس كورونا «لنذير من الله سبحانه وتعالى للبشرية التي ما فتئت تتمادى في تلويث الطبيعة وتغيير خلق الله».

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مفتي عام نيوزيلندا:

الإجراءات من الواجب الشرعي

مفتي تشاد:

القرار يتفق مع مقاصد الشرع

مجلس الأئمة الأسترالي:

الإجراءات تنطلق

من تعاليم ونصوص شرعية واضحة

المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر:

القرار يـدرأ الخطر