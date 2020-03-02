العواد يناقش الاتجار بالبشر مع مبعوثة بريطانيا للهجرة

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، في مكتبه، مبعوثة الحكومة البريطانية للهجرة والرق الحديث جنيفر تاونسون، وبحثا أوجه التعاون المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان،

محاربة الاتجار

شدد العواد على أن المملكة تحارب جريمة الاتجار بالأشخاص وتصنفها ضمن الجرائم البشعة، مستشهداً بصدور عددٍ من الأنظمة والإجراءات التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة، فيما حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل «مواطن أو مقيم» وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، مشيرا إلى أن المملكة عملت على المواضيع التي تتعلق بالجانب الوقائي والتدابير الاحترازية والحماية والتأهيل لضحايا الاتجار بالأشخاص والملاحقة القضائية للمجرمين، وكذلك إطلاقها آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كوثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إقامتها للتعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة.

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لقاء

التقى العواد أمس أيضاً في مقر الهيئة عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الأنشطة والأعمال التي تقوم بها تلك المؤسسات لخدمة المستفيدين من أنشطتها.

وبيّن العواد خلال حديثه أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والإسهام في نشر ثقافتها، مشيراً إلى أنها شريك مهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على تعميق الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في المناطق كافة.