عاجل-رئيس وزراء باكستان يستقبل نائب وزير الدفاع

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الباكستان الإسلامية عمران خان بمكتبه صباح اليوم، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية لجمهورية الباكستان الإسلامية.

ونقل نائب وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية الباكستان الإسلامية، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية نواف المالكي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الباكستاني وزير الخارجية السيد مخدوم شاه محمود، ووزير الدفاع السيد برفيز ختك.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

حضر هذا اللقاء الوفد المرافق لنائب وزير الدفاع، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية العميد الطيار الركن عوض الزهراني، كما حضره من الجانب الباكستاني رئيس هيئة الركن لقيادة الجيش الباكستاني الفريق الركن ساحر شمشاد والمدير العام لوكالة الاستخبارات الفريق الركن فايز حميد، وعدد من كبار ضباط الجيش الباكستاني.

وكان نائب وزير الدفاع قد وصل باكستان في وقت سابق صباح اليوم، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة نور خان بجمهورية الباكستان الإسلامية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد فيلق المهندسين بالجيش الباكستاني الفريق الركن معظم إعجاز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الباكستان الإسلامية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

هذا وقد غادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم مطار قاعدة نور خان متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.