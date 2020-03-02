نقلت الصحيفة التركية عن الحكومة البلغارية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يبحث مع رئيس الوزراء البلغاري تدهور الأوضاع في إدلب وقضية تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، كأول مسؤول أوروبي يلتقي الرئيس التركي منذ تصاعد الأعمال العسكرية في إدلب بشمال غربي سورية وتدفق اللاجئين.
تقول الصحيفة: إن أوروبا لا تريد تحت أي ظرف من الظروف مساعدة تركيا عسكريا بعد كل ما قدمته لها، ولكن هذه المرة لا يمكن اختزال هدف إردوغان على تأمين المزيد من القوة والنفوذ، إنه يحاول أيضا منع المزيد من اللاجئين من القدوم إلى بلده، في حين تحاول أوروبا أيضا إبقاء اللاجئين في وضع حرج باستخدام وسائل غير مناسبة.
ترى الصحيفة أنه عندما نرى الآن الآلاف من الناس يتجمعون على الحدود مع اليونان، هذا يذكرنا بأهمية المراقبة الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كمجتمع، كما يجب ألا نسمح بالفوضى وقانون الغاب أن يسود، كما يجب ممارسة المزيد من الضغط على روسيا للحد من الأعمال العدائية في سورية.
تقول الصحيفة: إن اللاجئين بشر ولهم حقوق، كما لليونانيين، ولا يمكننا التعامل معهم كما لو كانوا دخيلين وخطرا، إذ ينص القانون الدولي بوضوح على أن للناس الحق في الوصول بأمان إلى البلدان التي يطلبون فيها الحماية الإنسانية، يجب ألا يستجيب الجانب اليوناني لسخرية أردوغان بوحشية. هذه فرصة لتذكير أوروبا بمسؤولياتها. ليست مهمة بلدنا أن تكون حارس قلعة أوروبا.
لا تعتقد صحيفة ريا نوفوستي أن إردوغان يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي من خلال فتح الحدود التركية على اتخاذ إجراءات قوية ضد روسيا، ويمكن نظرياً أن يتصور المرء ما يقرره الاتحاد الأوروبي لإخافة حشود اللاجئين على حدوده واحتمال تكرار أزمة الهجرة لعام 2015، لكن هذا السيناريو لا يتوافق مع التجارب التاريخية والمنطق الجيوسياسي لبرلين وباريس.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض أوروبي لابتزاز إردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.