واشنطن تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت فضائية "سكاي نيوز" بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بأن "ولاية واشنطن الأمريكية تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد".

ويذكر أنه تم تسجيل حالة وفاة ثانية بواشنطن في وقت سابق من اليوم.

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.

وقالت وكالة "بولمبيرج"، نقلًا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس، الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.