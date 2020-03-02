عاجل.. الإمارات تجلي رعاياها من إيران في إطار جهودها لمواجهة كورونا

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الإمارات بدأت في إجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في العدد من الدول حول العالم".

وذكرت "وام"، في تغريدة آخرى: أن "وزارة التربية والتعليم تبدأ في تطبيق مبادرة التعلم عن بعد بشكل تجريبي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مختلف مدارس الدولة الحكومية مستهدفة الحلقتين الثانية والثالثة فقط، وذلك تحقيقاً لمتطلبات المدرسة الإماراتية وضمان استمرار سير عملية التعلم دون أي صعوبات".

هذا وأفاد مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئیسي، في وقت سابق من اليوم، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا أرتفع إلى 66 حالة.

وقد أعلنت الصين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصل، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.