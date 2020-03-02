كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تشكر ولي عهد أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانون جيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، الشكر إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن دعمه المستمر في مكافحة فيروس كورونا بإيران.

وقال جيبريسوس: إننل "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه في جعل هذه المهمة ممكنة".

وذكر في تغريدة عبر حسابه الرمس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية. ستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفاً "أشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم".

كما رحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية، وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: "لدينا عدو مشترك الآن"، لافتاً إلى أهمية تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأمريكي "جسر سلام مهم للغاية".