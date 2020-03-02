كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية: فيروس كورونا دخل 65 دولة على الأقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن عدد الدول التي سُجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل.

ولفتت "تايمز" إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقًا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصًا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي،.

وذكرت أن كلًا من إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان أصبحت تشهد انتقالًا مستدامًا للفيروس على المستوى المحلي، وهو ما يثير مخاوف من جائحة عالمية وباء واسع الانتشار، وحّذرت السلطات الأمريكية من السفر لغير الضرورة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

كما أوضحت أن العديد من المصابين في الولايات المتحدة أُصيبوا من دون اتصال مباشر معروف مع حالات سابقة، الأمر الذي يرجح انتشارًا محليا للفيروس، مشيرة إلى تحذير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي مؤسسة حكومية أمريكية، من كون انتشار الفيروس أمرًا لا مفر منه، لا سيما بالنظر إلى عدد الحالات المصابة حول العالم.