أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || تركيا تقتل أكثر من 300 من قوات النظام السوري

قتلت تركيا ما لا يقل عن 309 من جنود النظام السوري ودمرت عشرات المركبات العسكرية وأنظمة الدفاع؛ ردًا على هجوم النظام الذي أسفر عن مقتل 33 جنديًا تركيًا الليلة الماضية، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش اليوناني يبدأ تدريبات على الحدود مع تركيا

بدأ الجيش اليوناني، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية باستخدام الرصاص الحي على الحدود مع تركيا، وذلك ضمن حالة الاستنفار لمنع المهاجرين من دخول البلاد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا وإيران يبحثان سبل مكافحة فيروس "كورونا"

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الإثنين، آخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" الجديد في المنطقة.

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