إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1835 حالة، بزيادة 258 شخصًا على عدد المصابين المسجل أمس، وتعافى 149 شخصا، وعدد الوفيات أصبح 52 شخصًا، بزيادة 18 شخصا عن العدد المعلن أمس، حسبما قال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

هذا وسجلت مفوضة شؤون الصحة والسلامة الغذائية بالمفوضية الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، 2100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة في 18 بلدًا عضوا في المفوضية.

كما أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب من 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد