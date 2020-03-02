تفوق على هدافي ريال مدريد.. “موندو ديبورتيفو” الإسبانية “تصف” النصيري بـ”اللاعب الخرافي”

واصلت وسائل الإعلام الإسبانية إشادتها بالمستويات التي يقدمها مهاجم المنتخب الوطني، يوسف النصيري، مع فريقه إشبيلية، منذ التحاقه به خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من فريق ليغانيس.

وعنونت الصحيفة الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، مقالها بـ” يوسف النصيري – اللاعب الخرافي للجولة الـ 26″ وذلك بعد نجاحه في توقيع ثنائية منحت فريقه النقاط الكاملة لمباراته أمام أوساسونا، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

وتصدر النصيري قائمة أفضل عشرة لاعبين في الجولة الـ26 من الدوري الاسباني، متفوقا على مهاجم الريال فينيسيوس، الذي حل سابعا، وزميله في الفريق الملكي ماريانو، الذي جاء في المركز الثامن، علما أنهما سجلا هدفين الفوز، أمس الأحد، في مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة.