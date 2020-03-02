المحكمة تؤجل جلسة مُحاكمة الأم التي رمت بأطفالها الثلاثة من السطح والأب يتنازل عن متابعتها

أرجأت محكمة الإستئناف، في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في ملف الأم التي تدعى “ربيعة”، والتي ألقت بأطفالها الثلاثة من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية “بحي أناسي” بالدار البيضاء، إلى غاية 16 مارس الجاري.

وقال المحامي يوسف ساطيفي، عضو من هيأة دفاع ربيعة، في تصريح لـ”اليوم24″، إن المتهمة حضرت جلسة اليوم، إلا أنها لم تتحدث طيلة الجلسة، لأن نفسيتها متأزمة مقابل ذلك تقدم الأب بتنازل لزوجته.

ويشار إلى أن المتهمة صرحت بأنها تعاني من اكتئاب حاد، أمام قاضي التحقيق، كما أن دفاع المتهمة طالب بضرورة إحالتها على خبرة نفسية لتحديد الأثر الصحي على المسؤولية الجنائية.

ويذكر أن الأم المتهمة رمت في أكتوبر الماضي، أطفالها الثلاثة، من منزلها، في حي أناسي، أمام دهشة الجميع.

وتم، إخضاع الأطفال الثلاثة، إلى المراقبة الطبية، في مستشفى الهاروشي، حيث استقرت أوضاعهم الصحية بعد شهور من العلاج.