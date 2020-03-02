علي أنوزلا يكتب: ماكرون و«الإسلام الانفصالي»

علينا التعود مستقبلا على مصطلح جديد، خصوصا في الإعلام الفرنسي، نحته الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وصفه الحضور الإسلامي المتنامي في فرنسا بـ «الإسلام الانفصالي» أو «الانفصالية الإسلامية»، حسب الترجمة. والعبارتان تحملان معنى قدحيا لنعت المجتمعات المسلمة في فرنسا، تشبيهها بـ»الغيتوهات» التي تعزل نفسها عن باقي المجتمع الفرنسي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي أوضح أنه لا يهدف من هذه العبارة إلى مهاجمة أي دين، إلا أنه، باستعماله هذا الوصف الجديد للإسلام، وضع الإسلام والمسلمين في فرنسا، عن قصد أو عن غير قصد، في دائرة الاتهام بـ «الانفصال» عن الجمهورية الفرنسية وقيمها، خصوصا عندما قال إن «الإسلام الانفصالي يتعارض مع الحرية والمساواة، ومع مبدأ عدم تجزئة الجمهورية والوحدة اللازمة للأمة».

ما أراد أن يقوله ماكرون صراحة للمسلمين الفرنسيين إن دينهم هو الذي يحول دون اندماجهم داخل المجتمع الفرنسي، وإن قيمهم تختلف عن قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية، وهو ما يجعلهم يعيشون في «غيتوهات» داخل فرنسا، لكنها منفصلة عن قيمها الجمهورية العلمانية. وهذا كلام إطلاقي، فيه تعميمٌ كثير يظلم فرنسيين مسلمين كثيرين استطاعوا أن يرتقوا مناصب ومسؤوليات كبيرة داخل بلادهم، من دون أن تحول معتقداتهم الدينية بينهم وبين نجاحهم. المفارقة أن تصريحات ماكرون لم تأت على خلفية هجمات إرهابية في فرنسا اتهم فيها مسلمون، أو في سياق نقاش حول الحضور المزعج للرموز الإسلامية داخل فرنسا العلمانية، كما كان يحصل في السنوات الماضية، ما يجعلها تبدو مثل إعلان حربٍ من جانب واحد على أهل الديانة الثانية في فرنسا. وحتى عندما حاول أن يوضح قوله إنه لا يقصد به وصم الإسلام أو أي دين آخر إلا أن السيف سبق العَذَلَ! ما الذي يسعى إليه ماكرون من تصريحاته المستفزة هاته؟ وهل لها علاقة بحملة انتخابات البلديات التي تشهدها فرنسا حاليا؟ وما هو تأثيرها على حملة حزبه الانتخابية حاليا، وعلى حملته الانتخابية الرئاسية المقبلة، وهو لا يخفي رغبته في تمديد رئاسته ولاية ثانية؟ يبدو أن الرئيس لم ينتظر كثيرا ليعلن عن نواياه، فقد سارع إلى اتخاذ قراراتٍ لتطهير ما يصفه «إسلام فرنسا» من كل المؤثرات الخارجية التي تجعل منه اليوم، في نظره، مجرّد وعاءٍ لإنتاج التشدد والتطرف. والبداية، كما أعلن عنها، تتمثل في وقف الاعتماد على أئمة ودعاة من دول خارجية، فشلوا في وقف صناعة التطرّف التي تزدهر داخل «غيتوهات» المسلمين في فرنسا. هكذا تكلم ماكرون، وهذا هو تفكيره، وهذا هو منطقه البسيط والسطحي. أما هدفه، فهو مغازلة اليمين الشعبوي المتنامي في فرنسا وأوروبا عامة. بطرقه هذا الموضوع الحساس، وبهذا الأسلوب المستفز لمشاعر مسلمي فرنسا، إنما يغذّي ماكرون خطاب التيارات الشعبية وأحزاب اليمين المتطرّف المعادية للإسلام والمسلمين وسياسات الهجرة في فرنسا، ويعطي أكثر من مبرّر لخطاب إسلامي سطحي، يجد له صدى داخل الضواحي الفرنسية المهمّشة. فهو كمن يطلق النار على قدميه مرتين: عندما يستعدي عليه الناخبين المسلمين، وعندما يقوي جبهة خصومه داخل اليمين الفرنسي المتطرّف الذي يقتات على مثل هذه الخطابات التي تعادي الإسلام، وتقوي الخوف منه تحت غطاء تهديد «الإسلاموفوبيا». خلفية كلام ماكرون انتخابية صرفة، ولذلك، هو كلام عابر ستمحوه الأيام كما محت خطابات عنصرية سابقة، فيما عمقه إيديولوجي، وهنا خطورته، فهو يسير في منحى النقاش العام الذي شهدته فرنسا خلال العقود الأخيرة في محاولة إيجاد «إسلام فرنسي» لم ير النور، لأن الدين لا يُصنع داخل المختبرات. وفي الحالتين، مراميه خطيرة، ليس فقط على مستقبل ماكرون وحزبه، وإنما أيضا على مسلمي فرنسا الذين يتم التعامل معهم مثل حطب يابس، يلقى به كل مرة لإذكاء نار الحملات الانتخابية بين المتنافسين. ولكن الواقع يقول غير ذلك، فماكرون الذي يسعى اليوم إلى دغدغة مشاعر كتلة يمينية متطرّفة، عشية الانتخابات البلدية في 22 مارس المقبل، ينسى أنه مدينٌ للمنتخبين المسلمين الفرنسيين الذين منحوا أصواتهم له ولحزبه في انتخابات 2017، وأن ثمانية نواب فرنسيين مسلمين، من نحو عشرين نائبا فرنسيا مسلما داخل المجلس الوطني، ينتمون إلى حزبه (الجمهورية إلى الأمام)، فإذا كان الرئيس يهدف من كلامه، كما فسر هو نفسه ذلك، إلى تشجيع المسلمين الفرنسيين على الاندماج داخل الجمهورية الفرنسية، فهذا هو أحسن نموذج على الاندماج. ولكن يبدو أن ماكرون الذي بدأ حملته الانتخابية لرئاسيات 2022 مبكّرا يريد أن يتخذ من الإسلام عدوا له للتغطية على فشله الذريع في معالجة إشكالات اقتصادية واجتماعية كثيرة تعصف بالبلاد، وتمس كل الفرنسيين.

لا يجب أن تخضع معالجة قضايا الفرنسيين المسلمين إلى المزايدات السياسية، بقدر ما تحتاج سياسة واقعية وخلاقة، تتعامل مع قضيا المسلمين الفرنسيين بوصفهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع جميع مواطني الجمهورية الفرنسية، وتعامل الإسلام باعتباره دين نحو 6.5% من الفرنسيين، وليس عدوا تجب محاربته، كل مرة تحت حملة تحمل مسمىً جديدا. فبعدما فشلت موضة اتهام مسلمي فرنسا بـ»أسلمة» المجتمع الفرنسي التي شاعت طيلة العقدين الماضيين، ولم تنجح شعارات اليمين الفرنسي المتطرّف حول «الغزو الإسلامي»، في تأليب الفرنسيين ضد بني جلدتهم من الديانة الإسلامية، يحاول ماكرون تجريب مفهومه الجديد، وهو يقود حملته نحو الانتخابات المقبلة، إلى درجة تحوّل معها الإسلام والمسلمون في فرنسا وقضاياهم إلى حطب لحملات انتخابية عنصرية، تقوي أصحاب الأفكار المتطرّفة من متشدّدين دينيين ويمينيين شعبويين، وهو ما يهدّد مستقبل وحدة المجتمع الفرنسي وتماسكه، وكذا المجتمعات الأوروبية بصفة عامة.