مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يُعلن استقاله.. غسان سلامة يُغادر منصبه

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على تويتر اليوم الاثنين، استقالته “لأسباب صحية” بعد قرابة ثلاث سنوات في هذا المنصب.

وكتب سلامة “يجب أن أعترف بأن صحتي لم تعد تسمح لي بالتعرض للكثير من الإجهاد لذا، طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي”.

وأضاف سلامة الذي تمنى “السلم والاستقرار” في ليبيا “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج” في هذا البلد.

وأكد مصدر مقرب من سلامة لوكالة الأنباء الفرنسية الاستقالة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وأضاف سلامة الذي تمنى “السلم والاستقرار” في ليبيا “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج” في هذا البلد.

وتم اختيار سلامة في يونيو 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.

ومنذ عام 2015، تتقاتل سلطتان متنافستان في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وبرلمان في الشرق يدعم المشير خليفة حفتر.