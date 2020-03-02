بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. “أمنيستي” تطلب حكومة العثماني بوقف تجريم العلاقات الرضائية والإجهاض

على مقربة من تخليد اليوم العالمي للمرأة، أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعوة للحكومة المغربية، من أجل حماية الحقوق الإنجابية، والجنسية للنساء.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي، اليوم الاثنين، إنها تجدد دعوتها للحكومة، وهي مقبلة على إصلاح المنظومة الجنائية إلى تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة، سواء في القانون، أو الممارسة.

وطالبت منظمة المغرب، بالتصدي إلى ظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية، والإجهاض، بالإضافة إلى تخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل، التي تؤثر في حقوقهن الإنجابية، وتحسين أوضاعهن، من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة، والقانونية.

وكانت المنظمة قد وجهت إلى الحكومة عريضة بمطالبها المذكورة عام 2014، موقعة من آلاف المواطنات، والمواطنين، بالتزامن مع إطلاق المنظمة حملة عالمية تحت شعار “جسدي، حقوقي”، وكان المغرب من ضمن الدول المستهدفة فيها، وقد تم التوقيع على العريضة من قبل 198.128 من أعضاء، وأنصار منظمة العفو الدولية حتى إغلاقها في شتنبر 2014.