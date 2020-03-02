البشير عبدو يلتحق بكوكبة فناني “MBC 5” في رمضان

بعد أن كشف أنه سيعود إلى الميدان الفني من جديد، بعد غاب طويل، علم “اليوم 24” أن الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد، لن يطل على الجمهور من على إحدى القنوات الوطنية، وإنما عبر قناة “إم بي سي 5”.

وأعلن البشير عبدو عن تجربته الجديدة، التي تعيده للأضواء من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام، تضمن صورته مع مخرج العمل، وباقي الممثلين، موضحا أن العمل تحت اسم “سلمات أبو البنات”، ويشارك فيه عمر لطفي، والسعدية لديب، ووجوه شابة.

ويشرف على العمل الجديد للبشير عبدو المخرج هشام الجباري، الذي كان قد أعاد زوجته، نزهة الركراكي، زوجة إلى الشاشة الصغيرة، رفقة النجم الكوميدي، محمد الجم، عبر مسلسل “دابا تزيان”.

ويبدو أن الجباري معجب بأسرة لمجرد فنيا، إذ كان قد استقطب ابن نزهة والبشير النجم سعد لمجرد لغناء أغنية جنيريك “دابا تزيان” الذي انتهى عرضه على “ام بي سي 5″، أخيرا.