"ادخلوها بسلام": ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي يوم الأربعاء، وتحمل الدورة اسم "ادخلوها بسلام" في مركز الجزيرة للفنون بمشاركة نحو 160 فنانًا من 24 دولة.

ومن بين الدول المشاركة السعودية والإمارات والأردن وسورية ولبنان والعراق والجزائر وإندونيسيا وماليزيا وبنجلادش والصين ونيجيريا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا وصربيا والولايات المتحدة.

وينظم الملتقى الذي يستمر حتى 15 آذار/ مارس صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الخطاطين. وتحمل الدورة اسم الخطاط المصري الراحل عبد الرزاق سالم (1908-1994).

وقال نقيب الخطاطين مسعد خضير البورسعيدي في مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد، إن مستوى الأعمال المقدمة للمشاركة هذا العام كان مرضيا جدا كما تقدم عدد كبير من الخطاطين بلغ 142 من مصر و39 من خارجها واختارت لجنة الفرز 121 من مصر و37 من خارجها.

ويكرّم الملتقى خمسة من الأكاديميين والممارسين لرسم الخط العربي هم أوس محمد السنوسي الأنصاري ومحمد منير الرباط من مصر، ومحمد أحمد سالم من موريتانيا، ومحمد بوثليجة من الجزائر، وماواي واي من الصين.

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وقال قوميسير عام الملتقى محمد بغدادي في المؤتمر الصحافي "أعتبر هذه الدورة من الملتقى دورة استثنائية لأنها تواكب عدة مناسبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالخط العربي وتسلط الضوء عليه".

وأضاف "تحتفي القاهرة باختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 ولا يوجد أفضل من الخط العربي للتعبير عن الثقافة الإسلامية، كما تستعد 16 دولة عربية بقيادة السعودية نهاية هذا الشهر للتقدم بملف إدراج الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني غير المادي لمنظمة اليونسكو".

وأشار إلى أن الملتقى يخصص هذا العام جناحًا بعنوان (كنوز الحضارة الإسلامية في القاهرة) يشمل مخطوطات أثرية ومصاحف نادرة مقدمة من مكتبة الأزهر الشريف ودار الكتب والوثائق القومية.

وبجانب عرض أعمال المشاركين ومستنسخات المخطوطات والمصاحف الأثرية يقيم الملتقى ندوة علمية بمشاركة 30 باحثًا يناقشون موضوعات وقضايا من بينها تطور كتابة المصحف الشريف، ورقمنة الحرف العربي، وتأثير الحداثة والعولمة في الحروف العربية، والحرف العربي وطواعية التشكيل في مجال الخزف.

كما وتقام أربع ورش عمل متخصصة أيام الخامس والثامن والتاسع من آذار/ مارس بمركز الجزيرة للفنون.