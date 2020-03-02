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الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء

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بدأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مشاوراته مع قادة الكتل السياسية العراقية لاختيارمرشح جديد لرئاسة الوزراء بدلاً من المرشح السابق المعتذرعن التكليف محمد توفيق علاوي.

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي اليوم بأن الرئيس صالح أكد خلال هذه اللقاءات ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول وطني ضمن الفترة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما.

وجرى خلال اللقاءات بحسب البيان الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار شخصية مقبولة قادرة على التصدي للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد.

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