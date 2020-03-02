شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي اليوم بأن الرئيس صالح أكد خلال هذه اللقاءات ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول وطني ضمن الفترة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما.
وجرى خلال اللقاءات بحسب البيان الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار شخصية مقبولة قادرة على التصدي للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد.
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