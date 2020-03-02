شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة العالمية": تفشي كورونا في هذه الدول أكثر ما يقلقنا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت حالات إصابة معلنة بالفيروس خارج الصين تزيد على العدد داخلها بنحو تسعة أمثال، لكن يمكن احتواء المرض باتباع الإجراءات المناسبة.
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