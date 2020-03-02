شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة العالمية": تفشي كورونا في هذه الدول أكثر ما يقلقنا والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان هي أكثر ما يثير قلق المنظمة.

وأضاف أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت حالات إصابة معلنة بالفيروس خارج الصين تزيد على العدد داخلها بنحو تسعة أمثال، لكن يمكن احتواء المرض باتباع الإجراءات المناسبة.