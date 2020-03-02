شكرا لقرائتكم خبر عن إحداهما سعودي.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا فى البحرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي وتم اجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما، وبعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المخبرية لهما التي أكدت إصابتهما بالفيروس حيث تم نقلهما فورا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر.
ونوهت الوزارة بأن التنسيق قائم ومستمر مع الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وثمنت وزارة الصحة دعم الأشقاء ووقفاتهم التاريخية مع مملكة البحرين، مضيفة أن إجراءات الفحص صارمة ومتواصلة حماية للمواطنين والمقيمين.
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