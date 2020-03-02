الولايات المتحدة تبدأ سحب قواتها من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنه منح الضوء الأخضر لكبير قادة القوات الأميركية في أفغانستان للبدء في سحب أولي للقوات من هناك.



وأوضح المسؤول الأميركي أيضا أن الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأميركية في كابول، لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا. وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، الإثنين، قال إسبر إنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب بدأ، ولكنه قال إنه يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من التوقيع على اتفاق السلام مع حركة طالبان السبت.وأوضح المسؤول الأميركي أيضا أن الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأميركية في كابول، لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا. وتابع قائلا: "سوف نظهر حسن النية ونبدأ سحب قواتنا".

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