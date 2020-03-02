ايقاف الجلسات والندوات الجانبية بالأمم المتحدة بسبب فيروس كورونا

وأعلنت مفوضة شؤون الصحة والسلامة الغذائية بالمفوضية الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، تسجيل 2100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة وفاة في 18 بلدا عضوا في المفوضية.

كما أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.



وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب من 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد