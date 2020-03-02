البحرين تؤكد دعم إجراءات السعودية لمنع انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، دعم بلاده للإجراءات التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأكد ملك البحرين خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الدعم لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

من جانبه، عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لملك البحرين على دعمه وبلاده لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

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وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخراً تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتاً، بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد.

كما تم التأكيد على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخ إصدار البيان، وحتى إشعار آخر.

ومن جانبها، بدأت شركتا مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية تعليق سفر المعتمرين إلى جدة والمدينة المنورة، التزاما بقرار السعودية تعليق إصدار تأشيرات العمرة مؤقتاً لكل الدول الإسلامية، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

كما أرسلت سلطة الطيران المدني المصري منشورا لشركات السياحة المصرية، التي تنظم رحلات عمرة في تلك الفترة، لإيقاف الرحلات مؤقتاً بناء على المنشور الصادر من جانب وزارة الخارجية السعودية.