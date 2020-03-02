الصحة العالمية تشكر بن زايد لدعم مكافحة فيروس كورونا في إيران 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

شكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه مهمة مكافحة كورونا الإنسانية في إيران، داعيا طهران لقبول المساعدات الأمريكية.



وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه في جعل هذه المهمة ممكنة".

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كما نشر غيبريسوس تغريدة في "تويتر" اليوم، قال فيها: "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية. ستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم".

كما رحب بإعلان الولايات المتحدة أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية، وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: "لدينا عدو مشترك الآن" مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأمريكي "جسر سلام مهم للغاية".