شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الرياض - الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

Advertisements وبحسب تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للوزارة السعودية، فلم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران. وطمأنت الوزارة الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة. وكان وزير الصحة السعودي، قال في تصريح سابق:"نفحص المسافرين القادمين بشكل دقيق من الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، والإجراءات الإحترازية والوقائية مستمرة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة".

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