نيويورك تايمز: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل.

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وأشارت الصحيفة ، اليوم الإثنين ، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.

وأضافت أن كلا من كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران باتت تشهد انتقالا مستداما للفيروس على المستوى المحلي، وهو ما يثير مخاوف من جائحة عالمية وباء واسع الانتشار، وحّذرت السلطات الأمريكية من السفر لغير الضرورة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ولفتت إلى أن العديد من المصابين في الولايات المتحدة أُصيبوا من دون اتصال مباشر معروف مع حالات سابقة، الأمر الذي يرجح انتشارا محليا للفيروس، مشيرة إلى تحذير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي مؤسسة حكومية أمريكية، من كون تفشي العدوى أمرا لا مفر منه ، لا سيما بالنظر إلى عدد الحالات المصابة حول العالم.

ويُعتقد بشكل كبير أن الوباء بدأ، نهاية العام الماضي، في سوق للأطعمة البحرية والدواجن في مدينة ووهان بوسط الصين، والتي تضم 11 مليون شخص، وينتقل الفيروس بسهولة من شخص إلى آخر على عكس ما كان يُعتقد في السابق، لكن ما زال من غير الواضح إلى أي حد سيتفشى الفيروس، ومدى قدرته على الفتك بالمصابين.