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الولايات المتحدة العسكرية تلغي مناوراتها مع إسرائيل بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الولايات المتحدة العسكرية تلغي مناوراتها مع إسرائيل بسبب كورونا

الخليج 365

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن واشنطن ألغت تدريباتها العسكرية المشتركة، التي كانت مقررة مع الجانب الإسرائيلي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد-19.

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ونقلت القناة الأمريكية عن مسؤول بوزارة دفاع الولايات المتحدة البنتاجون، طلب عدم الكشف عن هويته ، قوله إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إجراء المناورات مع إسرائيل في المستقبل القريب.

وكانت المناورات المقررة بين الجانبين سيشارك بها اللواء 173 الأمريكي المحمول جواً، والمتمركز في مدينة فيتشنزا شمالي إيطاليا.

يُشار إلى أن إيطاليا تحتوي على أكثر من 1600 حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن.

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