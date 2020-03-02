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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 52 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا الجديد إلى 52 شخصا، وعدد المصابين إلى 1835، بزيادة 258 شخصا على عدد المصابين المسجل أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، إن "عدد المصابين بالفيروس أصبح 1835 بزيادة 258 شخصا عن أمس، وتعافى 149 شخصا"، مضيفا أن "عدد الوفيات أصبح 52 شخصا، بزيادة 18 شخصا عن العدد المعلن أمس".
كما أعلنت مفوضة شؤون الصحة والسلامة الغذائية بالمفوضية الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس، تسجيل 2100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة وفاة في 18 بلدا عضوا في المفوضية.
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب من 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد
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