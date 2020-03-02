شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقدم 5 ملايين يورو لإيران لمساعدتها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا عرضت خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار) على إيران لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان؛ أن ما يسمى مجموعة ”إي3“ ستقدم هذا الدعم من خلال منظمة الصحة العالمية أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأضاف البيان، أن ”المجموعة أرسلت اليوم مواد طبية إلى إيران تشمل معدات اختبارات معملية وملابس وقفازات واقية“.