- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقدم 5 ملايين يورو لإيران لمساعدتها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا عرضت خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار) على إيران لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان؛ أن ما يسمى مجموعة ”إي3“ ستقدم هذا الدعم من خلال منظمة الصحة العالمية أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وأضاف البيان، أن ”المجموعة أرسلت اليوم مواد طبية إلى إيران تشمل معدات اختبارات معملية وملابس وقفازات واقية“.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقدم 5 ملايين يورو لإيران لمساعدتها في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.