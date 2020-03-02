المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي لــ”اليمن العربي”: فشل أردوغان في ليبيا أمرًا طبيعيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أماني عزام

قال فتحي المريمي، المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن فشل أردوغان في ليبيا أمرًا طبيعيًا لأنه جاء معاديًا للشعب الليبي ليدعم الجماعات الإرهابية المرفوضة من الشعب، مشيرًا إلى أن ليبيا قامت بجهود كبيرة جدًا للتصدي للعدوان التركي وتدخلها السافر في الشأن الليبي.



وأشار "المريمي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، إلى أن هناك دول كثيرة ساعدت ليبيا في التصدي للعدوان التركي منها دول حوض البحر المتوسط مثل قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا، ولكن العمود الفقري في هذه الانتصارات هو الشعب الليبي وجيشه المظفر.

Advertisements

ولفت المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إلى أن الشعب الليبي فتح مراكز تطوع بالجيش لدعم قواته المسلحة في التصدي للعدوان التركي على ليبيا، مضيفًا:" نتابع يومًا بعد يوم الخسائر التي يلحقها جيشنا بأتباع أردوغان والجماعات الإرهابية المدعومة منه وسنظل صامدون لحين إنهاء هذا العدوان بالكامل".

وأوضح "المريمي" أن ليبيا تحارب الإرهاب نيابة عن العالم لأن الإرهابيين الموجودين داخل ليبيا يشكلون خطرًا على الجميع، لافتًا إلى أن كل هذه النجاحات يعود فضلها للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والدور السياسي للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والجولات المكوكية التي يجريها في عدد من الدول لتحيد الرأي العام الدولي والعالمي، للمطالبة بالتصدي للعدوان التركي