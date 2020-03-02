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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة المصرية تُدشن موقعا إلكترونياً لتوعية المواطنين ضد فيروس"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء المصري، موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا ، تحت مسمى (Www.care.gov.eg).
وأوضح بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن الموقع يشمل معلومات عامة عن الفيروس تتعلق بطرق انتقاله، وسبل الوقاية منه، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به.
وأشار المجلس إلى أن الموقع يحتوي على إجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
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