شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يعلن بدء إنتاج لقاح لـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي أن معامله البحثية، تعمل على إنتاج لقاح يقي من فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف في عشرات الدول لغاية الآن.

Advertisements

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في ولاية واشنطن، إن مقيما بدار للرعاية توفي بفيروس «كورونا» في حين أعلن حاكم ولاية نيويورك عن رصد أول حالة إصابة داخل الولاية.

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة طوارئ صحية في وقت متأخر أمس الأحد عقب رصد أول حالتي إصابة.

وحاول مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين، تهدئة الذعر الذي تملك الأسواق من أن الفيروس قد يسبب ركودا عالميا، قائلين إن الناس بالغوا في رد فعلهم، وأن الأسهم سترتفع مجددا بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي.

ويصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالولايات المتحدة إلى أكثر من 75 حالة فضلا عن وفاة شخصين.