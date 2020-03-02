- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يعلن بدء إنتاج لقاح لـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
أعلن الجيش الأمريكي أن معامله البحثية، تعمل على إنتاج لقاح يقي من فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف في عشرات الدول لغاية الآن.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في ولاية واشنطن، إن مقيما بدار للرعاية توفي بفيروس «كورونا» في حين أعلن حاكم ولاية نيويورك عن رصد أول حالة إصابة داخل الولاية.
وأعلنت ولاية فلوريدا حالة طوارئ صحية في وقت متأخر أمس الأحد عقب رصد أول حالتي إصابة.
وحاول مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين، تهدئة الذعر الذي تملك الأسواق من أن الفيروس قد يسبب ركودا عالميا، قائلين إن الناس بالغوا في رد فعلهم، وأن الأسهم سترتفع مجددا بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي.
ويصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالولايات المتحدة إلى أكثر من 75 حالة فضلا عن وفاة شخصين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يعلن بدء إنتاج لقاح لـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.