ترامب يؤكد حق اليونان في تأمين حدودها مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن اليونان لها الحق في تطبيق القانون على حدودها مع تركيا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني.



ومنعت اليونان، أمس الأحد، ما يقرب من 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية خلال الساعات الماضية، واصفة ما تفعله أنقرة بـ"الهجوم المنظم".

وتتهم اليونان تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود، في "هجوم" منظم، وقالت إنها مصرة على إبعادهم.

والعلاقات بين اليونان وجارتها تركيا متوترة حتى في أفضل الظروف.

وفي عامي 2015 و2016 كانت اليونان بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء، لكنها أكدت أنها لن تسمح بدخول المهاجرين.

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وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استخدام الرئيس التركي ملف اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا بـ"غير المقبول".

من جانبه أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مارجريتس شيناس، أنه لا يمكن لتركيا "ابتزاز" أوروبا بملف اللاجئين.

والسبت الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصدير عناصر التنظيمات الإرهابية التي يؤويها في بلاده منذ فترة طويلة ويقدم لها الدعم المالي واللوجستي.

وقال الرئيس التركي، بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، منذ مساء الجمعة، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وأظهر التلفزيون التركي المهاجرين يتجهون سيراً على الأقدام إلى الحدود مع اليونان، إلى جانب لقطات أظهرت لاجئين من مدينة أدرنة التركية على متن سفن متجهة للعبور نحو ليسبوس في اليونان.