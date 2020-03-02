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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لمواجهة خطر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_السعودية نيوز
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، أنه يمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وأكد مارك ميلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع، أن تأثير فيروس كورونا على القوات الأمريكية في الخارج "ضئيل للغاية".
وأضاف ميلي أن القوات الأمريكية تمتلك مختبرات مخصصة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأمس الأحد، أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل يقيم في دار رعاية، بعد يوم من الإعلان عن أولى ضحايا المرض الغامض.
وقضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، وأصاب أكثر من 89 ألفا حول العالم.
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