المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل : استخدام أردوغان ورقة اللاجئين غير مقبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملف اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا بـ"غير المقبول".



من جانبه أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مارجريتس شيناس، أنه لا يمكن لتركيا "ابتزاز" أوروبا بملف اللاجئين.

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والسبت الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصدير عناصر التنظيمات الإرهابية التي يؤويها في بلاده منذ فترة طويلة ويقدم لها الدعم المالي واللوجستي.

وقال الرئيس التركي، بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، منذ مساء الجمعة، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وأظهر التلفزيون التركي المهاجرين يتجهون سيراً على الأقدام إلى الحدود مع اليونان، إلى جانب لقطات أظهرت لاجئين من مدينة أدرنة التركية على متن سفن متجهة للعبور نحو ليسبوس في اليونان.